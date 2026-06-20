Corriere dello Sport: “Palermo, sopralluogo UEFA al Barbera. Ufficiali le amichevoli con Melbourne City e Norimberga”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Non solo mercato. Il Palermo continua a lavorare anche sul fronte infrastrutturale e sulla programmazione estiva. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ieri allo stadio Renzo Barbera si è svolto un importante incontro tra una delegazione UEFA, il Comune di Palermo, il Palermo FC, il City Football Group e i rappresentanti di Populous, la società incaricata della progettazione del restyling dell’impianto di viale del Fante.

Barbera, nuovo passo verso Euro 2032


Secondo il Corriere dello Sport, il confronto rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso che punta a inserire Palermo tra le città ospitanti di UEFA Euro 2032. L’incontro è servito a fare il punto sul progetto di riqualificazione dello stadio e sulle attività necessarie per arrivare alla formalizzazione della candidatura della città e del Barbera tra le sedi italiane della competizione continentale.

L’obiettivo resta quello di completare tutti i passaggi richiesti entro le prossime settimane, con la candidatura che entrerà presto nella sua fase decisiva.

Ufficiale la sfida con il Melbourne City

Sul fronte sportivo prende forma anche il calendario delle amichevoli estive. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il 7 agosto il Palermo affronterà il Melbourne City al Sam Kerr Football Centre di Perth, in Australia.

La gara sarà valida per la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy e rappresenterà uno degli appuntamenti principali della storica tournée australiana della squadra di Filippo Inzaghi. Entrambi i club fanno parte del City Football Group, elemento che rende ancora più significativo l’incontro.

In Australia anche la Juventus

La trasferta australiana sarà impreziosita anche dall’attesa amichevole contro la Juventus, in programma l’11 agosto nell’ambito dell’evento internazionale “Calcio Italiano”.

Il 25 luglio test contro il Norimberga

Intanto è arrivata anche l’ufficialità di un’altra amichevole estiva. Il Norimberga ha infatti annunciato che affronterà il Palermo il 25 luglio a Naz-Sciaves, in provincia di Bolzano, durante il periodo di preparazione precampionato delle due squadre.

Un test internazionale che consentirà a Inzaghi di valutare la crescita della squadra contro una formazione di tradizione del calcio tedesco.

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