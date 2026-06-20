Corriere dello Sport: “Il Palermo va in pressing su Romano”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha compiuto passi avanti per Alessandro Romano, giovane centrocampista di proprietà della Roma che piace particolarmente alla dirigenza di viale del Fante.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha già avviato i primi contatti con il club giallorosso per valutare la fattibilità dell’operazione. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi sviluppi.





Romano, classe 2006, è rientrato alla Roma dopo il prestito allo Spezia nella seconda parte della scorsa stagione e rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani italiani. La società capitolina, inoltre, entro il 30 giugno potrebbe essere chiamata a realizzare alcune operazioni in uscita per fare cassa, anche attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti dal proprio vivaio.

Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione del centrocampista si aggira intorno agli 8 milioni di euro, ma una proposta compresa tra i 6 e i 7 milioni potrebbe essere presa in considerazione. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Torino.

L’eventuale arrivo di Romano rientrerebbe nella strategia del Palermo di rafforzare il centrocampo e alzare il livello qualitativo della rosa, soprattutto considerando le possibili partenze di Blin e Gomes. L’obiettivo del club è infatti quello di offrire a Inzaghi nuove alternative e maggiore profondità in mediana.

Sul fronte offensivo, invece, il nome che continua a occupare un posto di primo piano è quello di Zito Luvumbo. L’esterno angolano, tornato al Cagliari dopo l’esperienza in prestito al Maiorca, viene considerato dal Palermo un profilo ideale per aumentare velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Luvumbo non rappresenta più una semplice suggestione di mercato, ma un obiettivo concreto sul quale la società rosanero continua a lavorare con attenzione.