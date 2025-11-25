Modena, Tonoli: «A Cesena per giocarci le nostre carte, stiamo lavorando molto duramente»

Ai margini della 30esima edizione del Torneo Boldrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni il difensore del Modena, Daniel Tonoli. Il giocatore ha trattato varie tematiche, tra cui il prossimo match contro il Cesena e gli obiettivi della squadra.

«Siamo contenti, abbiamo fatto una grandissima partita e siamo contenti di non aver subito gol – ha dichiarato -. La testa è già rivolta al Cesena, sappiamo che tutte le partite in questo campionato sono durissime, andremo in trasferta con la testa giusta per giocarci le nostre carte»

Tonoli, ha poi confessato: «Lavoriamo molto duramente durante la settimana, quindi nei secondi tempi abbiamo molta benzina nelle gambe, difatti riusciamo a spingere molto di più, anche perché ci sono più spazi rispetto alla prima frazione»

Infine, alla domanda su quale sia l’obiettivo del suo Modena, risponde: «Guardiamo partita dopo partita, è ancora presto per tirare le somme. Pensiamo a giocare ogni match come se fosse l’ultimo. Già dal ritiro avevo capito di essere in una squadra molto forte, dobbiamo continuare su questa strada»