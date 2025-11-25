Champios League: vince il Napoli al “Maradona”, la spunta in extremis la Juventus a Bodø. I risultati finali

Nel giorno dell’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, il Napoli vince in Champions League nello stadio a lui dedicato. Buona prova degli azzurri che, dopo aver terminato la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0, nella ripresa riescono a portare a casa i tre punti: decidono il match la rete al 65′ di McTominay e l’autogol sette minuti più tardi di Jankovic. Arriva un pareggio amaro per la Juventus, impegnata in Norvegia nel match contro il Bodo/Glimt. La formazione di Luciano Spalletti termina il primo tempo in svantaggio per 1-0, ribaltando nella ripresa il risultato con le reti di Openda e McKennie. All’87’, però, i norvegesi trovano il gol del pari, grazie al rigore trasformato al 85′ da Fet. I bianconeri non si arrendono, siglando allo scadere del match il gol vittoria firmato da David. Vincono anche Chelsea e Dortmund, mentre arriva la sconfitta casalinga per il Manchester City contro il Leverkusen. Di seguito i risultati finali:

Bodo/Glimt-Juventus 2-3 (27′ Blomberg; 48′ Openda; 59′ McKennie; 87′ Fet; 90+1′ David)

Chelsea-Barcellona 3-0 (27′ (A) Kounde; 55′ Estevao; 73′ Delap)

Dortmund-Villareal 4-0 (45+2′, 54′ Guirassy; 59′ Adeyemi; 90+5′ Svensson)

Manchester City-Leverkusen 0-2 (23′ Grimaldo; 54′ Schick)

Marsiglia-Newcastle 2-1 (6′ Barnes; 46′, 50′ Aubameyang)

Napoli-Qarabag 2-0 ( 65′ McTominay; 72′ (A) Stankovic)

Slavia Praga-Ath.Bilbao 0-0