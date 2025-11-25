Carrarese, Zenon in vista del match di Palermo: «Al “Barbera” partita complessa, ma diremo la nostra»

Cresce l’attesa per il match di sabato tra Palermo e Carrarese. Al “Barbera” i rosanero sono chiamati a rialzare la testa, ma lo faranno davanti ad un avversario motivato a far bene. In vista dell’incontro, ha parlato ai microfoni ufficiali del club il centrocampista dei gialloblù, Simone Zanon.

«Andremo a Palermo, dove ci aspetta una sfida delicata e complessa – ha dichiarato il giocatore – ma come del resto lo sono tutte in un campionato dove regna l’equilibrio».

In vista del match di sabato, Zanon suona la carica: «Noi stiamo preparando questa sfida nel migliore dei modi, e andremo al “Barbera” con la consapevolezza di poter dire la nostra anche in un campo prestigioso come quello»

Infine, sul suo rendimento personale: «Sono sicuramente molto felice di aver iniziato bene il campionato, ed è per questo che mi sento di dire grazie ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per il supporto costante e per avermi messo nelle condizioni migliori da subito»