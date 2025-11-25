Champions League: Juventus sotto a Bodø, pari senza reti tra Napoli e Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano i primi tempi delle partite di Champions League. Al “Maradona” il Napoli è fermo sullo 0-0 sul Qarabag, dopo 45 minuti con poche occasione da ambo le parti. Va al riposo sotto 1-0 la Juventus nella trasferta in Norvegia contro il Bodø/Glimt: decide al momento il match la rete al 27′ di Blomberg. Mentre, avanti 1-0 il Chelsea nel big match contro il Barcellona, grazie allo sfortunato autogol di Kounde. I blaugrana terminano il primo tempo in 10 uomini a causa dell’espulsione al 44′ del centrale difensivo Araujo. Di seguito i risultati parziali degli incontri:
Bodo/Glimt-Juventus 1-0 (27′ Blomberg)
Chelsea-Barcellona 1-0 (27′ (A) Kounde)
Dortmund-Villareal 1-0 (45+2′ Guirassy)
Manchester City-Leverkusen 0-1 (23′ Grimaldo)
Marsiglia-Newcastle 0-1 (6′ Barnes)
Napoli-Qarabag 0-0
Slavia Praga-Ath.Bilbao 0-0