Champions League: Juventus sotto a Bodø, pari senza reti tra Napoli e Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025

Terminano i primi tempi delle partite di Champions League. Al “Maradona” il Napoli è fermo sullo 0-0 sul Qarabag, dopo 45 minuti con poche occasione da ambo le parti. Va al riposo sotto 1-0 la Juventus nella trasferta in Norvegia contro il Bodø/Glimt: decide al momento il match la rete al 27′ di Blomberg. Mentre, avanti 1-0 il Chelsea nel big match contro il Barcellona, grazie allo sfortunato autogol di Kounde. I blaugrana terminano il primo tempo in 10 uomini a causa dell’espulsione al 44′ del centrale difensivo Araujo. Di seguito i risultati parziali degli incontri:

Bodo/Glimt-Juventus 1-0 (27′ Blomberg)

Chelsea-Barcellona 1-0 (27′ (A) Kounde)

Dortmund-Villareal 1-0 (45+2′ Guirassy)

Manchester City-Leverkusen 0-1 (23′ Grimaldo)

Marsiglia-Newcastle 0-1 (6′ Barnes)

Napoli-Qarabag 0-0

Slavia Praga-Ath.Bilbao 0-0

