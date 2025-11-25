Lucioni: «Il Palermo può recuperare i 9 punti sul Monza, ma a volte l’obbligo di vincere è un freno»

Intervenuto nel corso dell’appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazione sui rosanero l’ex difensore del Palermo, Fabio Lucioni.

«Dal Palermo ci si aspettava di più – ha dichiarato – organico importante, piazza pesante. Ma a volte l’obbligo di vincere diventa un freno. Credo comunque che possano recuperare i 9 punti sul Monza»

Riguardo i brianzoli, Lucioni aggiunge: «All’inizio avevano pagato i malumori da fine mercato. Bianco è stato bravo a rimettere tutto in ordine». E sul Frosinone, conclude: «Ha scelto giocatori perfetti per il calcio propositivo e organizzato di Alvini»