Escl. Carrarese, Schiavi suona la carica: «Andremo a Palermo per vincere»

«Andiamo a Palermo per prenderci la vittoria». Queste le parole del capocannoniere, fin qui, della Carrarese Nicolas Schiavi. Con la quattordicesima giornata del campionato cadetto che si avvicina a passo svelto, il Palermo di mister Filippo Inzaghi e i suoi sono chiamati a una reazione di tutto rispetto contro una Carrarese che non starà a guardare. In esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, il capitano argentino ha presentato il match di sabato in programma al “Renzo Barbera”.

Per la Carrarese solo due punti nelle ultime quattro, cos’è mancato?

«Se abbiamo ottenuto solo due punti, di sicuro abbiamo commesso degli errori. Nel complesso abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, soprattutto nelle ultime due partite. Sappiamo che c’è sempre da migliorare qualcosa, ma credo che nessuno ci abbia messo sotto. Le abbiamo affrontate con l’atteggiamento giusto e questo mi fa ben sperare per le prossime gare».

L’ultimo scontro tra Palermo e Carrarese al Barbera terminò 1-1. È davvero complicato giocare in questo stadio?

«La ricordo bene. Noi eravamo spensierati e abbiamo fatto un’ottima partita. Sappiamo quanto è difficile giocare contro una squadra forte come il Palermo e che non è semplice anche per l’ambiente che crea la gente al Barbera. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti».

Affronterete un Palermo in difficoltà e in cerca di riscatto. Che Carrarese vedremo?

«Il Palermo è una squadra fortissima. Ha le qualità, sia nei giocatori che nell’allenatore, per stare nei primi posti in classifica. Sicuramente sarà una partita tosta, ma abbiamo voglia di riscatto anche noi. Quindi servirà fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo stare attenti fino al fischio finale senza dare per scontato nulla, già negli allenamenti».

Sono solo quattro i punti in classifica che vi distanziano dai rosanero. È un dato che incide nell’ottica di un match?

«Guardare adesso la classifica non ci porta a niente. Noi dobbiamo affrontare tutte le partite con la stessa voglia e atteggiamento, se vogliamo portare punti a casa».

Ha realizzato cinque reti fin qui, come Pohjanpalo. Sarà una sfida nella sfida?

«È normale che fare gol faccia sempre piacere. L’unico mio pensiero per sabato è, insieme a tutta la squadra, fare una grande gara».

Secondo lei il Palermo riuscirà a giocarsi la promozione in Serie A fino alla fine?

«Ha tutte le potenzialità per giocarsi un posto alto in classifica. Il campionato è ancora lungo. Secondo me può ancora puntare alla promozione in Serie A».

Qual è il vostro obiettivo per il match del Barbera?

«Sappiamo che sarà una partita difficile, ma la stiamo preparando per portare i punti a casa. Siamo un gruppo che si allena sempre al massimo e in partita dà sempre tutto. Vincere al Barbera sarebbe una bella ricompensa. Faremo il possibile per andare a prenderci la vittoria».