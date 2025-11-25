Palermo, Gomes e Gyasi non recuperano: ancora out contro la Carrarese

Il Palermo, dopo il pareggio in casa della Virtus Entella e la sconfitta sul campo della Juve Stabia, vuole ripartire per non perdere terreno dalle prime della classe e dire addio ai sogni di promozione diretta già prima di Natale. L’occasione arriva sabato al Barbera, nel match contro la Carrarese.

Inzaghi, che da ieri ha iniziato a preparare la sfida, dovrà però fare ancora i conti con alcune assenze pesanti: il centrocampista francese Claudio Gomes e l’esterno Emanuel Gyasi.

Gomes è fermo dall’1 novembre, quando nel match contro il Pescara fu costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco che gli provocò la lussazione della spalla sinistra. Lo staff tecnico sperava di recuperarlo per sabato, ma al momento le possibilità di vederlo in campo sono ridotte al lumicino.

Ancora più lungo lo stop di Gyasi. L’ex Empoli è fuori dal 17 ottobre per una lesione muscolare alla gamba destra. I tempi di recupero erano stimati in circa un mese, ma ad oggi l’esterno non è ancora rientrato in gruppo, quindi anche lui salterà la sfida contro la Carrarese.