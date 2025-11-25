Palermo, doppia seduta verso la Carrarese

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro la Carrarese. La squadra di Filippo Inzaghi ha sostenuto oggi una doppia seduta di allenamento, alternando lavoro atletico, tecnica individuale e focus sulla fase difensiva.

In mattinata, i rosanero hanno svolto un intenso lavoro di forza in palestra, seguito da esercitazioni specifiche sui duelli: 1 contro 1 e 2 contro 2, per aumentare aggressività, rapidità e competitività nei contrasti, aspetti che lo staff ritiene fondamentali per invertire la tendenza delle ultime settimane.

Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento, Inzaghi ha concentrato l’attenzione sulla tattica difensiva, con movimenti di reparto e correzioni puntuali, chiudendo la seduta con una serie di partitelle 6 contro 6 ad alta intensità. L’obiettivo è ritrovare compattezza e solidità in vista del match di sabato al Barbera, crocevia importante per il percorso del Palermo.