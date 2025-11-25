Serie BKT, ufficiali date e orari dalla 19ª alla 21ª giornata: ecco tutto il programma
La Lega B ha ufficializzato il calendario completo della 19ª, 20ª e 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, con anticipi, posticipi e orari definitivi. Tre turni fondamentali che accompagneranno il torneo nella fase centrale di gennaio, quando la classifica inizierà a prendere forma in maniera più netta.
Di seguito, il programma integrale contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 25 novembre 2025.
19ª GIORNATA – Sabato 10 e Domenica 11 gennaio 2026
Sabato 10 gennaio 2026 – ore 15:00
Avellino – Sampdoria
Carrarese – Bari
Frosinone – Catanzaro
Reggiana – Venezia
Südtirol – Spezia
Virtus Entella – Monza
Sabato 10 gennaio 2026 – ore 17:15
Juve Stabia – Pescara
Sabato 10 gennaio 2026 – ore 19:30
Cesena – Empoli
Domenica 11 gennaio 2026 – ore 15:00
Mantova – Palermo
Domenica 11 gennaio 2026 – ore 17:15
Padova – Modena
20ª GIORNATA – Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 gennaio 2026
Venerdì 16 gennaio 2026 – ore 20:30
Sampdoria – Virtus Entella
Sabato 17 gennaio 2026 – ore 15:00
Avellino – Carrarese
Empoli – Südtirol
Monza – Frosinone
Padova – Mantova
Venezia – Catanzaro
Sabato 17 gennaio 2026 – ore 17:15
Reggiana – Cesena
Sabato 17 gennaio 2026 – ore 19:30
Bari – Juve Stabia
Domenica 18 gennaio 2026 – ore 15:00
Pescara – Modena
Domenica 18 gennaio 2026 – ore 17:15
Palermo – Spezia
21ª GIORNATA – Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 gennaio 2026
Venerdì 23 gennaio 2026 – ore 20:30
Carrarese – Empoli
Sabato 24 gennaio 2026 – ore 15:00
Cesena – Bari
Frosinone – Reggiana
Juve Stabia – Virtus Entella
Mantova – Venezia
Monza – Pescara
Sabato 24 gennaio 2026 – ore 17:15
Modena – Palermo
Sabato 24 gennaio 2026 – ore 19:30
Spezia – Avellino
Domenica 25 gennaio 2026 – ore 15:00
Südtirol – Padova
Domenica 25 gennaio 2026 – ore 17:15
Catanzaro – Sampdoria