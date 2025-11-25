Serie BKT, ufficiali date e orari dalla 19ª alla 21ª giornata: ecco tutto il programma

La Lega B ha ufficializzato il calendario completo della 19ª, 20ª e 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, con anticipi, posticipi e orari definitivi. Tre turni fondamentali che accompagneranno il torneo nella fase centrale di gennaio, quando la classifica inizierà a prendere forma in maniera più netta.

Di seguito, il programma integrale contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 25 novembre 2025.

19ª GIORNATA – Sabato 10 e Domenica 11 gennaio 2026

Sabato 10 gennaio 2026 – ore 15:00

Avellino – Sampdoria

Carrarese – Bari

Frosinone – Catanzaro

Reggiana – Venezia

Südtirol – Spezia

Virtus Entella – Monza

Sabato 10 gennaio 2026 – ore 17:15

Juve Stabia – Pescara

Sabato 10 gennaio 2026 – ore 19:30

Cesena – Empoli

Domenica 11 gennaio 2026 – ore 15:00

Mantova – Palermo

Domenica 11 gennaio 2026 – ore 17:15

Padova – Modena

20ª GIORNATA – Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 gennaio 2026

Venerdì 16 gennaio 2026 – ore 20:30

Sampdoria – Virtus Entella

Sabato 17 gennaio 2026 – ore 15:00

Avellino – Carrarese

Empoli – Südtirol

Monza – Frosinone

Padova – Mantova

Venezia – Catanzaro

Sabato 17 gennaio 2026 – ore 17:15

Reggiana – Cesena

Sabato 17 gennaio 2026 – ore 19:30

Bari – Juve Stabia

Domenica 18 gennaio 2026 – ore 15:00

Pescara – Modena

Domenica 18 gennaio 2026 – ore 17:15

Palermo – Spezia

21ª GIORNATA – Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 gennaio 2026

Venerdì 23 gennaio 2026 – ore 20:30

Carrarese – Empoli

Sabato 24 gennaio 2026 – ore 15:00

Cesena – Bari

Frosinone – Reggiana

Juve Stabia – Virtus Entella

Mantova – Venezia

Monza – Pescara

Sabato 24 gennaio 2026 – ore 17:15

Modena – Palermo

Sabato 24 gennaio 2026 – ore 19:30

Spezia – Avellino

Domenica 25 gennaio 2026 – ore 15:00

Südtirol – Padova

Domenica 25 gennaio 2026 – ore 17:15

Catanzaro – Sampdoria