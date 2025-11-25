Athletic Club Palermo: «Nessuna donna deve essere lasciata indietro»

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Athletic Club Palermo ha scelto di scendere in campo con il segno rosso sulla guancia, simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza di genere.

Un gesto semplice ma carico di significato, che la società rosanero ha voluto dedicare a tutte le donne, ricordando che la battaglia contro la violenza richiede un impegno collettivo, costante e senza distinzioni.

Accanto alla squadra, anche Escort Advisor, sponsor del club da due anni. In una nota, il portale ha sottolineato l’importanza di estendere questa giornata di sensibilizzazione anche alle donne più esposte alla violenza fisica, psicologica ed economica, spesso meno tutelate proprio a causa del pregiudizio.

«Mentre combattiamo ogni forma di violenza sulle donne, non possiamo dimenticare chi è più vulnerabile», ribadisce il club, evidenziando come lo sport possa — e debba — assumere un ruolo attivo nel cambiamento culturale.

Il messaggio finale è netto e inclusivo:

Il segno rosso è per tutte. Nessuna deve essere lasciata indietro.