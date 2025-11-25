Calvarese approva: «Rigore ed espulsione giusti». La moviola di Sampdoria–Juve Stabia
L’episodio più discusso del Monday Night di Serie B trova una lettura netta: Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e oggi analista VAR su CalVAR.it, si schiera apertamente a favore delle decisioni del direttore di gara Luca Zufferli nella sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, vinta dai blucerchiati grazie al rigore trasformato da Coda.
Secondo Calvarese, le proteste della squadra di Abate non trovano fondamento tecnico. L’ex fischietto ricostruisce così l’azione che ha cambiato il match:
Vulikic cade in area dopo un contatto con Ruggero. Zufferli inizialmente lascia correre, ma viene richiamato al monitor dal VAR Baroni e ribalta la decisione, assegnando il penalty ed espellendo il difensore gialloblù, già ammonito.
Per Calvarese, la dinamica non lascia dubbi:
«Il centrocampista della Sampdoria prende posizione davanti all’avversario e viene trattenuto a due braccia da Ruggero, che lo tira giù. La decisione di concedere il rigore è corretta, così come il secondo giallo».