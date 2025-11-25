Spezia, svolta imprevista: Daniele Verde torna in gruppo. Ora è convocabile

Come riportato da cittadellaspezia.com, Daniele Verde è tornato ad allenarsi con lo Spezia e torna ufficialmente a disposizione per la sfida di domenica contro la Sampdoria. Una decisione tutt’altro che scontata, che ribalta la linea dura scelta dal club nella scorsa sessione di mercato.

Secondo cittadellaspezia.com, il reintegro del fantasista napoletano è legato all’operazione subita da Szymon Zurkowski, che resterà fuori oltre sessanta giorni. Sfruttando una clausola regolamentare studiata nel dettaglio, lo Spezia ha potuto estromettere il polacco dalla lista ufficiale, liberando uno slot e permettendo così il rientro di Verde.

Un ritorno un anno e mezzo dopo

Come ricorda cittadellaspezia.com, l’esterno classe ’96 potrebbe tornare a vestire la maglia bianca in una gara ufficiale dopo oltre 18 mesi. L’ultimo match risale infatti al 22 giugno dello scorso anno.

Dopo il rinnovo di gennaio 2024, quando fu decisivo nella corsa salvezza con D’Angelo, Verde venne girato in prestito alla Salernitana, chiudendo la stagione con la retrocessione ai playout. Rientrato a Spezia nel 2025, aveva svolto raduno e ritiro sulle Alpi, salvo poi finire nella lista cessioni da metà agosto: una scelta nata da motivi economici, ma anche dal fatto che lo stesso giocatore un anno prima aveva chiesto di partire.

L’offerta giusta non arrivò, e da lì in poi — ricorda ancora cittadellaspezia.com — il club scelse la “linea dura”, escludendolo dalla lista. Una parabola opposta a quella di Lapadula, anch’egli inizialmente fuori ma poi reintegrato.

Emergenza totale: Donadoni ha bisogno di lui

Oggi lo scenario cambia di nuovo: tra una classifica complicatissima e gli infortuni di Di Serio, Soleri e Lapadula, lo Spezia effettua una scelta pragmatica, come sottolineato da cittadellaspezia.com, restituendo a Roberto Donadoni un’arma offensiva che mancava da mesi.

Verde, però, non gioca da giugno e non si allena in gruppo da oltre tre mesi: avrà bisogno di tempo per ritrovare ritmo e condizione. Resta però un profilo capace di garantire qualità, dribbling e soluzioni sulle fasce, caratteristiche assenti in rosa dalla partenza di Elia, del quale ha ereditato anche il numero 7.

Lo Spezia spera che questa mossa d’emergenza possa trasformarsi in una risorsa decisiva nella corsa salvezza.