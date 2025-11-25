Monza domina i bookmaker: Modena e Palermo giù. Le quote promozione aggiornate

Novembre 25, 2025

Il Monza vola e non accenna a rallentare. La squadra di Paolo Bianco centra la settima vittoria consecutiva, consolida il primato in Serie B e, come rilevato da Agipronews, continua a vedere scendere la quota per il primo posto finale. Il successo dell’ultimo turno ha infatti abbassato ulteriormente la valutazione su BetFlag: dal 2,85 della precedente rilevazione agli attuali 2,50.

Dietro, rallentano le dirette inseguitrici. Modena e Palermo, entrambe fermate sul pari rispettivamente da Südtirol ed Entella, vedono salire le proprie quote: il primato dei gialloblù passa da 3,50 a 4,75, quello dei rosanero di Filippo Inzaghi da 5 a 6. A insidiare il podio delle favorite ci sono Frosinone, Venezia e Cesena, proposte a 7, 8 e 8,50 per il primo posto al termine della stagione.

PROMOZIONE: Monza favorito, Palermo terzo nelle quote

Il Monza guida anche la corsa alla promozione diretta in Serie A. Su GoldBet i brianzoli sono offerti a 1,55, in calo rispetto all’1,60 di due settimane fa. Segue il Modena a 1,90, mentre il Palermo – reduce da una sola vittoria nelle ultime sei uscite – scivola in terza posizione a quota 1,95.

Nella lotta al salto di categoria si inseriscono con forza anche Frosinone e Venezia: i ciociari, imbattuti da cinque gare, sono proposti a 2,35, mentre i lagunari sono a 2,50.

Il Monza corre, le avversarie inseguono. E le quote fotografano perfettamente la tendenza.

