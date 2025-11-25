De Trizio: «Società Bari non ha un briciolo di passione»

Giorgio De Trizio, figura storica del Bari e profondo conoscitore dell’ambiente biancorosso, ha analizzato il delicato momento del club attraverso un’intervista rilasciata a TuttoBari. Le sue parole tracciano un quadro critico, che mette in luce problemi strutturali, limiti tecnici e soprattutto una mancanza di identità societaria.

Secondo De Trizio, già alla base c’è un problema di condizione generale: «Il Bari è una squadra con gravi carenze strutturali… diversi giocatori sono arrivati con problematiche fisiche o avendo giocato pochissimo lo scorso anno. Sono passati 3-4 mesi e la forma ideale ancora non è stata trovata». Un deficit che si riflette sulle prestazioni: «Nelle sconfitte, ma anche nelle vittorie, i biancorossi non hanno mai convinto. Hanno strappato tre vittorie immeritate».

Il giudizio più severo è però rivolto alla società: «Questa società non ha mai messo in mostra un briciolo di passione… c’è il silenzio più assoluto, sia da parte dei ds che del presidente». Un atteggiamento che, secondo De Trizio, rischia di allontanare il pubblico: «Si rischia seriamente di perdere un’intera generazione di giovani tifosi, che si appassionerà ad altri sport».