Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Esordio Desplanches? Il mio mestiere è quello di valutare la soluzione migliore»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Portiere che lancia in verticale utilizzato molto dal Palermo di Corini? Avere portiere con i piedi buoni ti dà tanti vantaggi. Non deve essere l’unica soluzione che abbiamo, dobbiamo utilizzarla quando ne abbiamo bisogno e dobbiamo usare giocatori di campo per attaccare gli spazi in fase offensiva. Esordio Desplanches? Penso a tutto, il mio mestiere è quello di valutare la soluzione migliore. Lo faccio in tutti i ruoli, anche nel portiere pur essendo un ruolo diverso. Devo stare molto attento comunque a fare questo tipo di valutazione».