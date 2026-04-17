Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Qui è come essere già in Serie A, dobbiamo meritarcela»

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Alla vigilia della sfida contro il Cesena, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”, soffermandosi sulla prestazione contro il Frosinone e sul legame sempre più forte con l’ambiente rosanero.

«A Frosinone la squadra ha sorpreso anche me. Al gol loro mi sono mancate le gambe in panchina. Pensavo fosse troppo ingiusto prendere gol al primo tiro per come stavamo giocando. Lì la squadra è stata sorprendente».


Spazio poi anche a una riflessione più ampia sul progetto Palermo e sull’esperienza personale del tecnico: «Amichevoli estive in Australia? Sapevo benissimo cosa fosse Palermo e a distanza di qualche mese sono ancora più convinto della scelta che ho fatto. Mi sento amato e mi piacerebbe regalare qualcosa di bello a questa gente. Non ci manca nulla. Qui è come essere già in categoria superiore e dobbiamo meritarcela sul campo».

Un concetto ribadito con forza anche nel finale: «Sapevo benissimo cosa era Palermo prima di arrivare e ora sono ancora più convinto della scelta fatta. Io e la mia famiglia stiamo bene, mi sento molto amato e voglio regalare qualcosa di speciale a tutti. Qui è come già essere in categoria superiore, adesso dobbiamo meritarcela sul campo».

Parole che confermano l’entusiasmo e la convinzione di Inzaghi, sempre più immerso nella realtà rosanero e determinato a raggiungere l’obiettivo sul campo.

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