Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Siamo diventati tosti. L’accoglienza dei tifosi è stata unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
864699f7-8b93-4a9a-b1ad-665e3896dc50

Alla vigilia della sfida contro il Cesena, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”, tornando sulla prestazione contro il Frosinone e sull’incredibile supporto dei tifosi rosanero.

«A Frosinone abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare meglio negli ultimi venti metri. È lì che dobbiamo fare bene, dovevamo essere più bravi. Poi se prendi il pari nel finale hai avuto anche un po’ di sfortuna. Sappiamo che siamo diventati tosti, ci sentiamo forti e in casa ci piace giocare».


Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza dell’ambiente: «Mi auguro che domani nella testa dei miei calciatori ci sia ben chiaro quello che questa gente ha fatto alle quattro di notte. Ricordo che a inizio anno dissi che se fossimo arrivati dopo una sconfitta o un pari e ci fosse stata la gente ad aspettarci sarebbe stato un grande successo. Si è verificato, ma non ci deve accontentare, deve responsabilizzarci».

Un percorso di crescita evidente secondo Inzaghi: «Ventidue partite fa è iniziato qualcosa di diverso e di bello. Abbiamo fatto tantissimi punti. È chiaro che all’inizio c’è stato un momento di adattamento per conoscerci. Io sono molto fiducioso e responsabilizzato».

E ancora, tornando sull’accoglienza dei tifosi: «Mi tocca particolarmente vedere gente alle 4 di notte ad aspettarci. È stata qualcosa di unico e speciale. Ci hanno accolto come se avessimo vinto e questo è qualcosa di magico. Mi auguro che ci spinga oltre ogni limite per regalare a questo popolo qualcosa di unico».

Infine, un ulteriore passaggio sulla tifoseria: «Ricordo che a inizio dell’anno dissi che se fossimo arrivati dopo una sconfitta con tutta questa gente ad aspettarci, sarebbe stato un grande successo. Si è verificato ma dobbiamo responsabilizzarci ulteriormente senza accontentarci. La tifoseria è da palcoscenico superiore. 22 partite fa è iniziato qualcosa di diverso e bello. Prima abbiamo avuto un momento di adattamento per conoscere meglio la squadra, poi siamo partiti. Sono molto fiducioso e responsabilizzato. Vado in giro e so quello che la gente vorrebbe. Mi fa piacere aver visto l’intelligenza dei tifosi: quell’accoglienza è qualcosa di unico. Era una partita decisiva che non abbiamo vinto, ma che la gente ha vissuto come se l’avessimo fatto».

Parole che raccontano un Palermo sempre più compatto con il suo pubblico, pronto a giocarsi tutto in questo finale di stagione.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (125) corona

Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 185725

Palermo, Miccoli presenta il libro: «Forse un rimpianto, ma rifarei tutte le mie scelte»

Angelo Giambona Aprile 17, 2026
f33353d2-2c2f-4585-97ec-31b7d06e8d8d

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Qui è come essere già in Serie A, dobbiamo meritarcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
3300c0b1-8026-49f2-92a0-ff797f215d47

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «La strada è tracciata. Se non ci facciamo male da soli, arriveremo all’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
34d6a2a6-9e44-431f-9dfc-7b61ce46c7aa

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Modesto ha qualità uniche. Presto spazio a Gyasi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
1d3aebba-6160-4383-a0c0-368a94b78e2f

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Facciamo paura a tutti. In porta gioca Gomis»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
palermo manchester city (166) pastore

Palermo, Pastore: «Un legame che non finirà mai. Questa squadra può andare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Palermo-Cesena. Renzo Barbera da record

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Cesena, l’appello della Curva Nord: «Portate le bandiere, facciamo battere il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
671706649_1636150761364687_8290696735211628669_n

Palermo riabbraccia Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
davide-di-gennaro-1417528838-3388 (1)

Di Gennaro: «Il Palermo è una squadra di valore, al Barbera sarà difficile per il Cesena»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
pastore

Palermo, Pastore: «Deve tornare in Serie A. Qui un’atmosfera unica, ora faccio l’agente»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (125) corona

Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 185725

Palermo, Miccoli presenta il libro: «Forse un rimpianto, ma rifarei tutte le mie scelte»

Angelo Giambona Aprile 17, 2026
f33353d2-2c2f-4585-97ec-31b7d06e8d8d

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Qui è come essere già in Serie A, dobbiamo meritarcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
864699f7-8b93-4a9a-b1ad-665e3896dc50

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Siamo diventati tosti. L’accoglienza dei tifosi è stata unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
3300c0b1-8026-49f2-92a0-ff797f215d47

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «La strada è tracciata. Se non ci facciamo male da soli, arriveremo all’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026