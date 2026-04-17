Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «La strada è tracciata. Se non ci facciamo male da soli, arriveremo all’obiettivo»

Alla vigilia della sfida contro il Cesena, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”, soffermandosi sul pareggio contro il Frosinone e sul momento della squadra in questo finale di stagione.

«Quello che ci lascia il pareggio di Frosinone sono le persone che ci aspettavano qui alle 4 di notte. Si sta instaurando qualcosa di unico e speciale con i tifosi. Sono molto felice che la gente incominci a vedere che la strada è quella giusta. Queste persone ti hanno regalato quell’accoglienza perché i miei giocatori ce la mettono tutta. Ho queste manifestazioni d’affetto nel cuore. La strada è tracciata. Se non ci facciamo del male da soli, arriveremo all’obiettivo».





Il tecnico rosanero ha poi analizzato il percorso della squadra: «Noi abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo continuarlo cercando di crescere gara dopo gara. Non ci sono partite facili. Sono convinto che è tutto nelle nostre mani e l’abbiamo dimostrato. Siamo andati a fare la partita a Frosinone. Ogni partita dobbiamo fare vedere qualcosa di positivo, stiamo rispondendo bene ma possiamo ancora migliorare».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno e al finale di stagione: «Vogliamo mantenere il nostro ruolino di marcia. Il Cesena è nei playoff e ha dei giocatori che possono impensierirci. Sono altresì convinto che tutto è nelle nostre mani. Siamo andati a comandare la gara a Frosinone. Voglio questo dal Palermo. Abbiamo cercato di vincerla anche. Dobbiamo arrivare alla fine di queste quattro partite facendo il massimo. Se faremo più di 70 punti avremo poco da recriminare».

Parole che confermano la fiducia e la determinazione di Inzaghi, con il Palermo pronto a giocarsi tutto nelle ultime giornate.