Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Modesto ha qualità uniche. Presto spazio a Gyasi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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Alla vigilia della sfida contro il Cesena, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”, soffermandosi anche sulle soluzioni tattiche e sulle condizioni della rosa.

«Io devo cercare anche qualcosa di diverso. Rui Modesto ha caratteristiche uniche in quel ruolo. Lui deve fare di più ed è molto più forte di ciò che ha fatto vedere. Non giocava da tanto tempo, ma penso che abbia delle caratteristiche uniche».


Il tecnico rosanero ha poi aperto alla possibilità di vedere nuovi interpreti dal primo minuto: «Spero di dare presto chance dal 1′ a Gyasi. Lui può fare il quinto ma il suo ruolo ideale, secondo me, è dove ha giocato a inizio campionato».

Infine, aggiornamenti anche dall’infermeria: «Dalla prossima settimana rientreranno Johnsen e Joronen. Se un giocatore non è al top, non possiamo permetterci di rischiarli».

Indicazioni chiare da parte di Inzaghi, che valuta nuove soluzioni ma senza correre rischi in un momento decisivo della stagione.

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