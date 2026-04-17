Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Facciamo paura a tutti. In porta gioca Gomis»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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Alla vigilia della sfida contro il Cesena, valida per la 35ª giornata di Serie B, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera” per presentare il match e fare il punto sul momento della squadra.

«Crediamo nella promozione diretta. Dobbiamo proseguire il nostro percorso e continuare a fare quello che stiamo facendo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e lo sono i nostri tifosi, penso alla gente che ci sarà domani o all’altra notte. Il Frosinone a fine partita ha esultato per un pareggio. Facciamo paura a tutti».


Il tecnico rosanero ha poi fatto chiarezza anche sulla situazione legata al portiere titolare: «Joronen ha avuto un problemino. Vorrebbe giocare anche se non può. Abbiamo un secondo portiere molto forte e alla stessa altezza. Abbiamo ancora delle partite e quindi verrà con noi ma giocherà Gomis».

Parole che confermano la fiducia dell’ambiente rosanero, pronto a giocarsi tutto in questo finale di stagione, sostenuto anche da un pubblico sempre più coinvolto.

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