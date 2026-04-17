Juve Stabia, Agnello annuncia l’acquisto: ambiente gelato, tifosi in rivolta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 165950

Una svolta societaria improvvisa che scuote Castellammare di Stabia. Come racconta Tiziano Valle, l’imprenditore Francesco Agnello ha annunciato, attraverso la Stabia Capital S.r.l., l’acquisizione del 100% delle quote della Juve Stabia, club reduce da settimane di forte incertezza.

La notizia ha avuto l’effetto di una doccia gelata sull’ambiente stabiese. Nelle ore precedenti, infatti, la tifoseria organizzata e gran parte del popolo social si erano già espressi con fermezza contro l’ipotesi di un passaggio di proprietà proprio verso Agnello, dando vita a una vera e propria protesta digitale.


Lo stesso imprenditore, originario di Torre Annunziata ma residente a Roma, ha motivato così la sua scelta: «Non potevo restare indifferente di fronte al rischio di far sparire un club della mia terra. La Juve Stabia è passione e comunità: vogliamo costruire un futuro solido e duraturo».

Un’operazione definita come necessaria per evitare il default, ma che lascia aperti diversi interrogativi. Solo il giorno prima, infatti, gli amministratori giudiziari avevano avuto rassicurazioni dai referenti italiani di Solmate sulla volontà di non procedere a decisioni senza un confronto preventivo. Da qui lo stupore per un closing arrivato in tempi rapidissimi.

Nella nota ufficiale, Agnello ha comunque ringraziato gli amministratori giudiziari, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, e il fondo Solmate, rappresentato dal CEO Marco Santori, per il contributo alla definizione dell’operazione.

Il clima, però, resta teso. La reazione della tifoseria è stata immediata e dura, con numerosi messaggi di dissenso comparsi sui social. Una contestazione che riflette timori legati alla figura del nuovo proprietario e alla futura identità del club.

Tensione anche sul fronte istituzionale. Nelle ore precedenti al closing, Comune e amministratori giudiziari avevano chiesto di essere coinvolti in eventuali passaggi decisivi, richiesta che sembra non aver trovato riscontro.

L’era Agnello parte dunque in salita: da un lato la promessa di garantire continuità e salvare il titolo sportivo, dall’altro la necessità di ricostruire un rapporto con una piazza che, al momento, appare distante e diffidente.

Altre notizie

Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Carrarese, Calabro: «Salvezza priorità. Col Pescara serviranno equilibrio e fame»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Juve Stabia, Abate carica: «Gruppo straordinario, col Catanzaro serve compattezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
sottil modena

Modena, Sottil avverte: «Frosinone da Serie A. Ma noi giochiamo il nostro calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa verso il Bari: «La convinzione di voler portare a casa il risultato farà la differenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
longo conferenza bari

Longo presenta Bari-Venezia: «Faremo una partita difensiva, loro e il Palermo di una categoria superiore»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
davide-di-gennaro-1417528838-3388 (1)

Di Gennaro: «Il Palermo è una squadra di valore, al Barbera sarà difficile per il Cesena»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 121858

Avellino, Ballardini verso il Mantova: «Siamo ambiziosi, vogliamo fare sempre meglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Juve Stabia, stipendi pagati ma resta l’Irpef: rischio penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 084635

Sampdoria-Monza, sfida da brividi: salvezza e promozione si incrociano al Ferraris

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 084115

Gazzetta dello Sport: “Portanova, condanna confermata per violenza di gruppo. Il padre: «Ci vediamo in Cassazione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (71)

Corriere di Romagna: “Palermo-Cesena, il destino dei portieri deciso da un tiro di Reijnders”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

La Serie B entra nel vivo con la 35ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-17 165950

Juve Stabia, Agnello annuncia l’acquisto: ambiente gelato, tifosi in rivolta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
palermo manchester city (166) pastore

Palermo, Pastore: «Un legame che non finirà mai. Questa squadra può andare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Palermo-Cesena. Renzo Barbera da record

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Cesena, l’appello della Curva Nord: «Portate le bandiere, facciamo battere il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Carrarese, Calabro: «Salvezza priorità. Col Pescara serviranno equilibrio e fame»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026