Palermo, Pastore: «Un legame che non finirà mai. Questa squadra può andare in Serie A»

Un ritorno carico di emozioni e affetto. Javier Pastore è tornato a Palermo in occasione delle iniziative organizzate da Betsson.sport in vista della sfida contro il Cesena, valida per la 35ª giornata di Serie B, e ai microfoni dell’ANSA ha ribadito il suo legame indissolubile con la città rosanero.

«Quello con Palermo è un legame di cuore che non finirà mai».





L’ex trequartista argentino, protagonista in rosanero dal 2009 al 2011, ha poi approfondito il suo rapporto con la città: «Quello con Palermo è un legame di cuore per tanti motivi. Mia moglie è palermitana e ho un bellissimo rapporto con i tifosi rosanero, con la città e con la squadra. È qualcosa di unico e quando entro al Barbera la gente mi fa sentire il suo affetto. Posti del cuore? Mi piace tantissimo Mondello e quando torno in estate non perdo l’occasione per andarci».

Pastore, che oggi vive in Spagna dove gestisce la sua agenzia di procuratori, continua a seguire con attenzione il Palermo: «Il campionato sta andando molto bene. Mancano quattro partite alla fine della regular season. Il Palermo può arrivare direttamente in Serie A, altrimenti ci saranno i play off. È una buona stagione, con tanti alti. Inzaghi conosce bene questo campionato, ha conquistato già diverse promozioni nella massima serie e penso che lui abbia il carattere e l’esperienza giusta da mettere a disposizione dei suoi calciatori. Gli auguro il meglio perché mi sembra una persona molto onesta, trasparente e un grande lavoratore».

Infine, il pensiero del “Flaco” è andato a una data simbolica per i tifosi rosanero: «Speriamo che per questo Palermo il destino sia diverso da quella finale. Se i rosanero arriveranno a giocarsi la promozione quel giorno, dovranno farlo con una vittoria. L’importante però è esserci, vivere queste partite e mantenere l’entusiasmo e la felicità che i tifosi stanno provando in questo campionato».