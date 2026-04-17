Palermo-Cesena. Renzo Barbera da record

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Il Palermo chiama, il Barbera risponde. A poche ore dalla sfida contro il Cesena, arriva l’appello diretto di Javier Pastore, che attraverso i social del club ha invitato i tifosi a riempire lo stadio e spingere la squadra in un momento decisivo della stagione.

«Il Flaco vuole 30.000 cuori rosanero al Barbera. Siamo a 29.435… ce la facciamo?», il messaggio lanciato dall’ex fantasista rosanero, simbolo di un entusiasmo sempre più crescente attorno alla gara.


Un invito chiaro, che punta a trasformare il “Renzo Barbera” in un fortino per la corsa alla promozione. Il traguardo dei 30 mila spettatori è ormai vicino, segno di una città pronta a stringersi attorno alla squadra di Inzaghi.

Non solo: nello stesso messaggio è stata anticipata anche una sorpresa per il pre-partita, con l’invito ai tifosi ad arrivare in anticipo allo stadio per vivere appieno l’atmosfera.

Palermo si prepara così a una serata che si preannuncia caldissima, dentro e fuori dal campo.

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