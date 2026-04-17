Palermo-Cesena, l’appello della Curva Nord: «Portate le bandiere, facciamo battere il Barbera»

Sale la tensione e cresce il coinvolgimento del pubblico in vista di Palermo-Cesena. La Curva Nord 12 ha lanciato un appello diretto a tutti i tifosi rosanero, invitandoli a portare allo stadio le proprie bandiere per creare una coreografia spontanea sugli spalti del “Renzo Barbera”.

L’obiettivo è chiaro: colorare la curva e trasformarla in un simbolo visivo di appartenenza e passione, in una gara che rappresenta uno snodo fondamentale della stagione.





«Porta la tua bandiera, in occasione di Palermo-Cesena vogliamo riempire la curva di bandiere rosanero, una coreografia spontanea che esprimerà l’attaccamento ai nostri colori di ogni singolo spettatore della nord!», si legge nel messaggio diffuso sui social.

Un invito che si chiude con un richiamo forte all’identità rosanero: «Cuore, voce e bandiera. Facciamo battere il cuore del Barbera!».

Con oltre 27 mila spettatori già attesi, il clima si preannuncia infuocato. La spinta del pubblico potrebbe rivelarsi decisiva per accompagnare la squadra di Inzaghi in una sfida cruciale per la corsa alla promozione.