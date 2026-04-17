Carrarese, Calabro: «Salvezza priorità. Col Pescara serviranno equilibrio e fame»

La Carrarese prepara la sfida contro il Pescara con l’obiettivo chiaro di avvicinare la salvezza. Alla vigilia, il tecnico Antonio Calabro ha fatto il punto in conferenza stampa, tra analisi del momento e attenzione per l’avversario.

Calabro parte dalla sconfitta di Reggio Emilia: «Non esistono sconfitte indolori. Siamo usciti amareggiati, ma dobbiamo avere consapevolezza di ciò che stiamo facendo: un grande campionato».





Il tecnico invita però a restare lucidi: «Dobbiamo essere realisti e non pensare di non poter più commettere passi falsi. La Serie B è imprevedibile e ogni gara nasconde insidie».

Obiettivo chiaro: chiudere il prima possibile il discorso salvezza. «Abbiamo lavorato bene in settimana per rimetterci nelle migliori condizioni fisiche e mentali. La salvezza resta una priorità».

Sull’avversario, Calabro mostra rispetto: «Il Pescara è una squadra a due facce, ma ha trovato continuità. A gennaio si è rinforzata, soprattutto con Insigne che sposta gli equilibri».

E aggiunge: «Nell’ultima partita meritavano qualcosa in più. Domenica sarà una gara complessa, servirà mantenere sempre gli equilibri senza perdere le distanze».

Capitolo formazione e indisponibili: «Torregrossa e Schiavi stanno lavorando per recuperare, ma non sono ancora in gruppo. Valuteremo fino all’ultimo».

Situazione diversa per Guercio: «È tornato ad allenarsi con una mascherina e sta prendendo confidenza». Out invece Zanon per squalifica e Imperiale per problemi fisici, mentre Bouah sarà regolarmente a disposizione.

Infine, Calabro conclude con prudenza: «Ci sono anche altri giocatori non al meglio, valuteremo nelle prossime ore».