Juve Stabia, Abate carica: «Gruppo straordinario, col Catanzaro serve compattezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Ignazio Abate suona la carica e difende il lavoro della sua Juve Stabia, tra difficoltà societarie e ambizioni di classifica.

Il tecnico parte dal clima attorno alla squadra: «In questi mesi abbiamo cercato di costruire sul campo il presente e il futuro del club. Devo fare un applauso enorme ai miei giocatori: hanno lavorato con un rumore di sottofondo costante e non è stato facile».


Parole che raccontano un gruppo unito nonostante le difficoltà: «Hanno sempre avuto dedizione e concentrazione. Sono orgoglioso di allenarli. Ora arriva il momento più bello della stagione e queste difficoltà possono unirci ancora di più».

Sulla partita, Abate non si nasconde: «È una gara difficilissima contro una grande squadra. Ma sarà complicato anche per loro venire qui». E aggiunge: «Mi aspetto uno stadio unito, un abbraccio corale. I tre punti possono cambiare la classifica, ma valgono soprattutto per la piazza».

Classifica corta e obiettivi da gestire con equilibrio: «Dobbiamo tenere i piedi per terra. È giusto guardare avanti, ma pensiamo partita per partita. Le gare in casa sono fondamentali e dobbiamo sfruttarle».

Il tecnico chiede una prestazione precisa: «Voglio vedere motivazione, dedizione e unità. Serviranno organizzazione, coraggio e una grande fase difensiva. Nei momenti di sofferenza si costruiscono i risultati».

Sul Catanzaro, Abate è chiaro: «È una squadra forte, dinamica, con qualità e un buon mix tra giovani ed esperti. Se concedi mezzo metro negli ultimi 30 metri ti puniscono».

E sul possibile scenario playoff frena subito: «No, non ci pensiamo. Sarebbe una bugia. Pensiamo solo alla partita di domani, che vale più dei tre punti».

La Juve Stabia si prepara così a una sfida chiave, con l’obiettivo di trasformare le difficoltà in energia e continuare a inseguire un finale di stagione da protagonista.

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