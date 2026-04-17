Modena, Sottil avverte: «Frosinone da Serie A. Ma noi giochiamo il nostro calcio»

Sfida delicata al Braglia per il Modena, che nella 35ª giornata ospita il Frosinone in uno scontro che pesa sia in ottica playoff che promozione. Alla vigilia, mister Andrea Sottil ha analizzato l’avversario e fatto il punto sulle condizioni della squadra.

Il tecnico gialloblù non ha dubbi sul valore dei ciociari: «Non sono meravigliato del campionato che sta facendo il Frosinone. Ha una struttura societaria consolidata, uno stadio di proprietà e un’organizzazione da Serie A. Ci sono 7-8 calciatori che hanno fatto la A da titolari e giovani molto bravi».





Sottil entra nel dettaglio tattico: «È una squadra automatizzata, con un gioco verticale e una spinta offensiva collettiva. A volte accetta la parità dietro, consapevole di poter vincere i duelli uno contro uno».

Nonostante il rispetto per l’avversario, il Modena vuole giocarsi le sue carte: «Arriviamo bene dopo una partita tosta a Catanzaro. Ci è stato negato un gol valido, ma non faccio piagnistei. Dobbiamo giocarla in maniera sbarazzina, facendo il nostro calcio».

Capitolo formazione: diverse le assenze. «Sersanti non sarà della partita, Chichizola ha finito la stagione, Defrel non è convocato per un problema muscolare. Gerli è squalificato». Una situazione che obbligherà il tecnico a scelte obbligate, soprattutto a centrocampo.

Tra i singoli, riflettori su Mendes: «Sta bene mentalmente dopo il gol, può darci una grande mano. È una seconda punta, ma può diventare molto efficace dentro l’area». Buone indicazioni anche da Ambrosino: «Sta bene fisicamente, può fare un lavoro importante tra le linee».

Sottil sottolinea l’importanza della fase difensiva: «Non bisogna prendere gol per errori collettivi o disattenzioni. Serve massima attenzione, soprattutto sui piazzati».

Spazio anche al tema portiere dopo lo stop di Chichizola: «Abbiamo perso un pezzo da novanta. Pezzolato ha qualità ed è migliorato, ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare quello che sa fare bene».

Infine, una riflessione sul gruppo: «Abbiamo delle regole, anche sull’uso dei telefoni. Ma nello spogliatoio si gestiscono loro».

Il Modena cerca punti pesanti contro una delle squadre più in forma del campionato, con la consapevolezza di trovarsi di fronte una vera corazzata.