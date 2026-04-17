Palermo riabbraccia Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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Fabrizio Miccoli torna a Palermo e lo fa da protagonista, tra amarcord e nuovi progetti. L’ex capitano rosanero è stato avvistato questa mattina sul lungomare di Isola delle Femmine, dove ha attirato l’attenzione di tanti tifosi e appassionati.

Tra i presenti anche Pino Baiamonte, ex calciatore del Capaci, con cui Miccoli si è intrattenuto in un momento di condivisione e ricordi legati al mondo del calcio. Un incontro spontaneo che ha riportato alla memoria le gesta del “Romario del Salento”, ancora oggi figura iconica per la tifoseria rosanero.


Nonostante il tempo trascorso, l’affetto nei confronti dell’ex numero 10 resta intatto, testimoniato dai sorrisi e dalla disponibilità mostrata nel concedersi ai saluti dei presenti.

La presenza di Miccoli in città non è casuale. L’ex attaccante sarà infatti protagonista di un doppio appuntamento dedicato alla presentazione del libro “Fabrizio Miccoli – Gloria e peccato di un campione”, scritto da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi.

Due le date in programma:

17 aprile alle ore 17:00 presso il Museo del Presente (Biblioteca Blu, via Lincoln 71)
18 aprile alle ore 11:30 alla Feltrinelli di via Cavour

In entrambe le occasioni Miccoli incontrerà tifosi e appassionati, condividendo riflessioni sulla propria carriera e sul percorso umano raccontato nel libro. Prevista anche la presenza di ospiti, tra cui Amauri e Cristiano Pasca nella seconda giornata.

Palermo si prepara così a riabbracciare uno dei suoi simboli più rappresentativi, in due giornate all’insegna della memoria, del confronto e del calcio.

 

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