Palermo, Miccoli presenta il libro: «Forse un rimpianto, ma rifarei tutte le mie scelte»

Angelo Giambona Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 185725

Al termine della presentazione del libro “Fabrizio Miccoli – Gloria e peccato di un campione”, l’ex capitano rosanero si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti al Museo del Presente, raccontandosi tra carriera, momenti difficili e scelte personali.

«Forse, diciamo che l’unico rimpianto che ho è… però non lo so come… Io ho letto il libro, per non aver detto sì a Moggi per la procura. Però forse no, magari è stata quella maledetta… poi per come è finita, insomma… però tutte le mie scelte le ho fatte nel calcio, infatti le rifarei al 100%».


Miccoli ha poi risposto anche su un passaggio delicato della sua vita, raccontato nel libro:
«No, i nomi sono di fantasia… sì, era veramente calabrese. In quel contesto diciamo che io mi sento andato bene, è una persona che mi ha tutelato, mi ha cercato di farmi stare bene, tranquillo e mi ha aiutato molto anche a livello ambientale. È stata una forza per me, perché quando avevo dei momenti giù lui mi aiutava a non pensare e mi faceva andare avanti».

Sulla nascita del libro, l’ex numero 10 rosanero ha spiegato:
«Io avevo molte richieste da questo punto di vista, però non ho mai approfondito con nessuno. Il messaggio loro mi ha colpito, un po’ perché lei la conoscevo per altre situazioni personali, e un po’ perché Lorenzo è di Palermo. Abbiamo parlato subito del Palermo… e mi hanno colpito, per questo ho deciso di raccontare la mia storia con loro».

Poi una riflessione su come alcuni episodi abbiano inciso sulla sua carriera:
«A Palermo no, non sarebbe comunque continuata, perché ero in scadenza di contratto. Però altrove probabilmente sì. Il fatto di andare a Lecce nel 2016 è stato anche per tornare a casa, avevo cose più importanti da affrontare. Però sicuramente mi ha tolto tanto, anche nel dopo, perché mi sarebbe piaciuto fare altri ruoli nel calcio, ma questo non me lo ha permesso».

Infine, uno sguardo alla famiglia e alle emozioni legate al ritorno allo stadio:
«Io ho la fortuna che i miei figli sono uguali alla mamma, quindi direi loro di continuare a fare quello che fanno. Il ritorno allo stadio è stato emozionante fin dal mattino, poi stare a stretto contatto con i tifosi… ritrovare tutti, i miei amici…».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (125) corona

Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
f33353d2-2c2f-4585-97ec-31b7d06e8d8d

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Qui è come essere già in Serie A, dobbiamo meritarcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
864699f7-8b93-4a9a-b1ad-665e3896dc50

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Siamo diventati tosti. L’accoglienza dei tifosi è stata unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
3300c0b1-8026-49f2-92a0-ff797f215d47

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «La strada è tracciata. Se non ci facciamo male da soli, arriveremo all’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
34d6a2a6-9e44-431f-9dfc-7b61ce46c7aa

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Modesto ha qualità uniche. Presto spazio a Gyasi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
1d3aebba-6160-4383-a0c0-368a94b78e2f

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Facciamo paura a tutti. In porta gioca Gomis»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
palermo manchester city (166) pastore

Palermo, Pastore: «Un legame che non finirà mai. Questa squadra può andare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Palermo-Cesena. Renzo Barbera da record

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Cesena, l’appello della Curva Nord: «Portate le bandiere, facciamo battere il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
671706649_1636150761364687_8290696735211628669_n

Palermo riabbraccia Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
davide-di-gennaro-1417528838-3388 (1)

Di Gennaro: «Il Palermo è una squadra di valore, al Barbera sarà difficile per il Cesena»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
pastore

Palermo, Pastore: «Deve tornare in Serie A. Qui un’atmosfera unica, ora faccio l’agente»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (125) corona

Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Screenshot 2026-04-17 185725

Palermo, Miccoli presenta il libro: «Forse un rimpianto, ma rifarei tutte le mie scelte»

Angelo Giambona Aprile 17, 2026
f33353d2-2c2f-4585-97ec-31b7d06e8d8d

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Qui è come essere già in Serie A, dobbiamo meritarcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
864699f7-8b93-4a9a-b1ad-665e3896dc50

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «Siamo diventati tosti. L’accoglienza dei tifosi è stata unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
3300c0b1-8026-49f2-92a0-ff797f215d47

Palermo, Inzaghi presenta il Cesena: «La strada è tracciata. Se non ci facciamo male da soli, arriveremo all’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026