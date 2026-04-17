Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Cesena, in programma domani allo stadio “Renzo Barbera”.
Tra le scelte di Filippo Inzaghi spicca il ritorno di Giacomo Corona, nuovamente a disposizione dopo l’assenza nelle ultime uscite. Presente anche Joronen, nonostante le condizioni non ottimali, mentre resta da capire chi difenderà i pali dal primo minuto.
Di seguito l’elenco completo dei convocati rosanero:
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Veroli, Pierozzi
Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Blin, Palumbo
Attaccanti: Gyasi, Modesto, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona, Giovane
Una lista ampia e competitiva, con il Palermo pronto a giocarsi una sfida fondamentale per il proprio cammino in campionato.