Palermo, i convocati per il Cesena: c’è Corona, presente anche Joronen

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palermo monza 0-3 (125) corona

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Cesena, in programma domani allo stadio “Renzo Barbera”.

Tra le scelte di Filippo Inzaghi spicca il ritorno di Giacomo Corona, nuovamente a disposizione dopo l’assenza nelle ultime uscite. Presente anche Joronen, nonostante le condizioni non ottimali, mentre resta da capire chi difenderà i pali dal primo minuto.


Di seguito l’elenco completo dei convocati rosanero:

Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Veroli, Pierozzi

Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Blin, Palumbo

Attaccanti: Gyasi, Modesto, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona, Giovane

Una lista ampia e competitiva, con il Palermo pronto a giocarsi una sfida fondamentale per il proprio cammino in campionato.

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