Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Ho visto un po’ di timore nella squadra»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Sono molto sincero quando parlo con la squadra. Ho detto loro che ho visto un po’ di timore ma penso sia stata anche una cosa normale. C’era l’apprensione di riprendere un cammino e cercare di fare risultato. Questo si fa anche tramite i gol non presi. Io provo a lavorare con quelle che sono le mie idee, mi piacerebbe molto avere soluzioni per fermare l’avversario e penso pure che se il possesso l’abbiamo noi è difficile farci gol da parte dell’avversario. Poi magari una vittoria pulita o sporca gli ripulirebbe almeno la testa. Dobbiamo cercare ci raggiungere la posizione migliore e andare avanti, la mentalità deve essere questa pensandoci di partita in partita».