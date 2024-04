Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Dobbiamo essere bravi e veloci nel capire cosa ci concede l’avversario»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Verticalizzazioni? Dobbiamo essere bravi e veloci nel capire cosa ci concede l’avversario, non tutti difendono allo stesso modo o si oppongono allo stesso modo. Se si scoprono zone vicino ai nostri attaccanti dobbiamo cercarli con le loro caratteristiche. Se ci concedono questo dobbiamo impararlo e farlo bene. Se ci aspettano un po’ più bassi dobbiamo essere più bravi di quanto fatto con la Samp per dare palle pulite agli attaccanti. I gol si possono fare in tanti modi, dobbiamo provare a farli in uno di questi modi. Il Palermo ha già dimostrato di avere nelle sue corde il far gol in tante situazioni».