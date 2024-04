Mignani presenta Cosenza-Palermo: «Un piacere lavorare in un centro sportivo come questo»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Prime impressioni al Palermo CFA? La prima cosa è che è un piacere lavorare in un centro sportivo di questo tipo, la società mette tutto a disposizione ed è confortevole sotto alcuni aspetti. Ogni giorno ho qualche conoscenza in più rispetto alla partita contro la Samp, l’ideale sarebbe poter sempre lavorare in una settimana tipo. Questa settimana ci è servita tanto e speriamo di arrivare alla partita di Cosenza con qualche certezza in più».