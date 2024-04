Palermo, in porta si cambia. A Cosenza con Desplanches?

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su un ipotetico cambio di gerarchia tra i pali del Palermo in vista del Cosenza.

Avvicendamento tra i pali? Certezze al riguardo non ce ne sono ma è comunque una possibilità. Desplanches scalpita e comincia ad insidiare la titolarità di Pigliacelli. E’ un’ipotesi che inizia a prendere corpo.

Due gli elementi che alimentano questo dubbio: le parole del tecnico Mignani, che in occasione della conferenza stampa di presentazione non ha escluso questa eventualità, e le ultime prestazioni di Pigliacelli. Prove non impeccabili e macchiate da qualche errore come avvenuto sabato scorso contro la Sampdoria.

La novità già a Cosenza? Saranno gli allenamenti di oggi e domani a chiarire meglio l’orientamento dello staff rosanero. Certamente ci sono delle riflessioni in corso. E delle valutazioni che, in ogni caso, dovranno tenere conto di diversi aspetti partendo dal presupposto, ad esempio, che quello del portiere è un ruolo particolarmente delicato soprattutto sul piano psicologico.