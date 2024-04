Cosenza verso il Palermo: Viali lavora sul 3-5-2, diversi i ballottaggi

Nella giornata di oggi il Cosenza si è allenato a porte aperte per prepararsi alla sfida di sabato pomeriggio contro il Palermo. Come riporta TifoCosenza.it William Viali, nel corso delle partitelle a campo ridotto, ha continuato a utilizzare il 3-5-2 con tutti i calciatori disponibili tranne Gyamfi e Voca che hanno svolto allenamenti differenziato.

Da una parte davanti a Micai hanno giocato Venturi, Meroni e il giovane Occhiuto centrali. Sugli esterni Canotto e D’Orazio con Zuccon, Viviani e Florenzi in mezzo al campo. In avanti la coppia formata da Forte e Crespi. Dall’altra parte Marson tra i pali, i tre centrali Cimino, Camporese e Fontanarosa. Sulle fasce Mazzocchi a destra e Frabotta a sinistra, mentre sulla mediana spazio a Praszelik, Calò e Antonucci. In avanti Marras a fare coppia con Tutino. In porta si è alternato anche il giovani Lai.

La novità riguarda la posizione di Antonucci come mezzala sinistra, così com’era avvenuto contro la Feralpisalò quando ha preso il posto di Voca attorno a 20′ della ripresa. Pare di capire che potrebbe essere riproposto in quel ruolo, di conseguenza in ballottaggio con Florenzi. Sulle corsie esterne Canotto e Mazzocchi si giocano una maglia a destra mentre D’Orazio e Frabotta se la contendono a sinistra. In avanti al fianco di Tutino uno tra Forte e Crespi.