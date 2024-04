Palermo Futsal Club, l’ultimo saluto alla Serie D: battuto lo Sparta

Termina con una vittoria il campionato del Palermo Futsal Club che sale a quota 40 punti. Vittoria del girone B e promozione in Serie C2 per la ciurma di mister Gentile che superano lo Sparta Palermo con il risultato finale di 2-6. Decisiva la tripletta di Gennaro insieme al doppio colpo di Leto e l’esultanza di Scozzari.

Primo tempo

La prima frazione di gioco parte con i rosanero subito in controllo della sfida. Alario ha la chance per sbloccare il risultato ma Monteverdi gli nega il secondo gol in stagione. Monteverdi respinge anche la duplice occasione capitata sempre con Alario, prima, e Lopes dopo. Mister Gentile pesca dalla panchina il cambio vincente: Gennaro subentra e dopo 4 minuti porta i suoi sopra di due reti. Il primo tempo termina con il tris di Leto in diagonale dopo il recupero palla di Cirafici.

Secondo tempo

La seconda frazione evidenzia un ottimo Sparta rientrare in gara. Riminella buca Calì e poco dopo è il turno di Conigliaro che completa una sponda di Catanzaro. Rosanero che rischiano di farsi recuperare ma ecco ancora il cambio vincente: primo pallone toccato per Gennaro e rete che porta il risultato sul 2-4. Nel finale c’è spazio per la doppietta di Leto e il guizzo di Scozzari che chiudono i conti con i rosanero che salutano la Serie D. Palermo Futsal Club che termina il proprio campionato risultando essere il miglior attacco e la difesa meno battuta dell’intero girone. Il prossimo obiettivo è la Fase regionale della Coppa, di cui ancora si attendono nuovi sviluppi.