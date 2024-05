Reggiana, Rozzio: «Il gol a Palermo il ricordo più bello di questa stagione»

Paolo Rozzio, capitano della Reggiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoReggiana.com. Il capitano degli emiliani ha fatto il punto della sua stagione con le seguenti parole:

«Mi sto godendo i ricordi di questa stagione appena finita, non penso alla prossima. È stata un’annata impegnativa e intensa, ma molto bella. Ho avuto la fortuna di avere come compagni dei ragazzi giovani e bravi sotto tutti i punti di vista oltre ai compagni della vecchia guardia al mio fianco. Spero che il prossimo campionato possa essere più tranquillo. Sicuramente non dimenticherò il gol a Palermo, è il ricordo più bello per l’importanza della rete, arrivata in un momento delicato, e anche per la bellezza della realizzazione: istinto e follia, palla sotto l’incrocio…Nelle tre settimane più difficili ci sono stati dei momenti particolari che tengo per me e ricorderò con piacere. I ricordi più brutti ti uniscono e rimangono dentro per più tempo. La mia migliore stagione? Direi proprio di sì. Tra la Serie B e la Serie C ci sono differenze importanti e questa era la seconda volta che giocavo per salvarmi. Retrocedere è pesante perchè vedere il dolore negli occhi dei compagni è brutto. Sono felice di aver potuto giocare per vincere un campionato ma lottare per salvarsi è altrettanto bello e sono contento di esserci riuscito».