Altra amichevole solida decisa da Di Francesco: il Palermo non sfigura e vince 1 a 0 contro il Leicester

Dopo la vittoria contro il Monza, il Palermo non sfigura nell’amichevole estiva contro il Leicester. I rosanero, in campo dal primo minuto senza Matteo Brunori, il quale ha dato forfait per un affaticamento muscolare, replicano una prestazione simile contro i brianzoli e vincono nuovamente per 1 a 0 contro gli inglesi.

Nel primo tempo è stata più una gara con ritmi lenti, complice anche la preparazione precampionato, e con molto equilibrio. Le due squadre creano soltanto timide occasioni senza rendersi veramente pericolose. Ranocchia ci prova su calcio di punizione mentre le Foxes, negli ultimi 10 minuti, ci provano prima con Mavididi, che non sfrutta un errore di Lucioni e spreca tutto dopo aver scartato Gomis, e poi con Daka, il cui tiro viene respinto dall’ex estremo difensore della Spal.

Nella ripresa le due squadre offrono di più. I ragazzi di Dionisi ci provano subito con Di Mariano, lanciato a tu per tu da Ranocchia, ma spreca tutto dopo essersi allargato troppo. La reazione del Leicester non manca e Mavididi, a botta sicura, trova l’opposizione di un provvidenziale Lucioni. Al 60′ è il Palermo ha sbloccare la gara. Imbucata del neo-acquisto Henry che, grazie ad una deviazione, serve Di Francesco, molto preciso davanti al portiere. Successivamente Roberto Insigne riceve un cross dalla sinistra e, di prima intenzione, colpisce il palo. Gli inglesi non si arrendono e con Mavididi e Fatawu impegnano un attento Gomis. Verso i minuti finali Henry indirizza la palla all’angolino che, sporcata dalla difesa avversaria, finisce in angolo.

Il Palermo dunque vince 1 a 0 a Chesterfield, contro un avversario di calibro superiore, grazie alla rete di Di Francesco, autore del gol vittoria e con lo stesso risultato nel match contro il Monza. Anche oggi i rosanero hanno disputato una prova solida che può sicuramente incoraggiare Dionisi, soprattutto visti i numerosi gol subiti nella scorsa stagione.