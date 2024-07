Ritmi blandi ed equilibrio: il primo tempo di Leicester-Palermo termina 0-0

A Chesterfield si è appena concluso il primo tempo di Leicester-Palermo. I rosanero, costretti a rinunciare a Brunori per via di un affaticamento muscolari, resistono contro la squadra inglese. Ritmi blandi, tipici delle amichevoli estive, e tanto equilibrio. Entrambe le squadre hanno creato poche occasioni importanti. Per i rosanero ci ha provato Ranocchia su punizione mentre le “Foxes”, negli ultimi dieci minuti, hanno sfiorato il vantaggio con Mavididi e con Daka, ma la conclusione viene respinta da Gomis.

