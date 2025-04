RICOVERATO IN CODICE ROSSO: “Gli ha perforato l’intestino” | Portato via dal campo con l’ambulanza

Terribile scontro di gioco, ad avere la peggio il calciatore, ricoverato in codice rosso: “Gli ha perforato l’intestino”

Le immagini del terribile scontro di gioco, nel giro di pochissimo tempo, hanno fatto il giro della rete. Un episodio tra due calciatori, avversari, che è stato visto in diretta da milioni di spettatori.

Ad avere la peggio il portiere che è stato “distrutto” dall’attaccante avversario. Nel vero senso della parola. Una bruttissima disavventura che ha visto vittima l’estremo difensore che è stato portato in ospedale.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi sembra che il calciatore sia stato ricoverato in ospedale. Portato in “codice rosso“, l’attaccante gli ha perforato l’intestino. Uno scontro di gioco a dir poco drammatico.

Una lieve ferita, quindi, all’intestino. In ospedale è stato curato con attrezzature migliori. Le sue condizioni, in questo momento, non destano particolari preoccupazioni. Anche se la paura, per il portiere e per coloro che hanno vissuto il tutto in diretta, è stata enorme.

Drammatico scontro di gioco, ad avere la peggio il portiere: “Intestino perforato”

Una vera e propria disavventura quella che ha visto come vittima Jasper Cillessen. L’ex portiere del Barcellona e della nazionale olandese, attualmente al Las Palmas, durante il match di campionato giocato contro il Celta Vigo ha avuto un bruttissimo infortunio. Il tutto è avvenuto poco prima della mezz’ora di gioco quando l’avversario Borja Iglesias lo ha colpito, involontariamente, con il ginocchio all’addome. Un impatto terrificante per il portiere che ha chiesto immediatamente il cambio.

Secondo quanto annunciato dall’emittente televisiva “El Chiringuito” è stato portato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una lieve ferita all’intestino. Successivamente è stato trasferito in un altro nosocomio, sempre a Vigo, con attrezzature migliori. Per il 35enne un problema intestinale. Non è finita qui visto che nel programma “El Partidazo” di COPE pare che l’estremo difensore, subito dopo lo scontro di gioco, abbia rimesso. Il tutto prima di essere portato al centro ospedaliero.

Scontro di gioco drammatico, le condizioni del portiere: l’annuncio del club

Il club, attraverso le parole del medico sociale della squadra Diosdano Bolanos, ha rivelato che l’olandese è stabile. Nelle prossime ore verranno rivelate le mosse del chirurgo. Cillessen, inoltre, ha un trauma addominale chiuso con qualche tipo di coinvolgimento intestinale.

Il calciatore è stato operato qualche ora dopo lo scontro. Questo però non è stato l’unico infortunio grave per l’olandese in carriera. Anni fa, al Metropolitano, contro l’Atletico Madrid ricevette un colpo alla testa. Fortunatamente, in quella occasione, nulla di grave.