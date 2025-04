Mondiale per club: banditi negli USA 150 tifosi di Man. City e Chelsea

E’ scattata la norma anti hooligans in vista del Mondiale per club. Circa 150 tifosi, infatti, del Manchester City e del Chelsea con una condotta poco corretta sono stati banditi dagli Stati Uniti durante il periodo in cui si terrà il Mondiale per Club FIFA.

Il governo ha annunciato che l’Autorità per i Divieti nel Calcio contatterà i tifosi interessati, avvertendo che ignorare il provvedimento potrebbe portare a una multa salata o a una pena detentiva fino a sei mesi. Nel corso del 2024, tra Inghilterra e Galles erano attivi oltre 2.000 divieti di accesso agli eventi calcistici.