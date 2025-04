Carrarese, Milanese: «Ogni partita da qui a maggio sarà una finale»

Il centrocampista azzurro, Tommaso Milanese, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali parlando del momento del club:

«Ogni partita da qui a maggio sarà fondamentale, come fosse una finale. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità, non sbagliare l’approccio al match e non perdere le distanze in campo, anche qualora dovessimo soffrire in alcune fasi della partita. Si tratta di uno scontro diretto per non retrocedere: anche i nostri avversari avranno voglia dei tre punti, ma dobbiamo focalizzarci sul nostro obiettivo e dare tutto fino all’ultimo scampolo di gara, come fosse la più importante delle battaglie.»