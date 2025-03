Cagliari, l’ex rosa Felici: «Serie A per me un sogno. Nazionale? Penso al club e al primo gol»

Mattia Felici, attaccante del Cagliari, si è concesso ai media durante un evento per i tifosi rossoblù a Nuoro. Il calciatore ha parlato delle ultime sue prestazioni nel massimo campionato italiano:

«Io sto bene, sono rimasto recentemente in panchina per qualche scelta tecnica, ma ricordiamo che vengo dalla Serie B. Già aver avuto quest’opportunità in Serie A per me è un sogno, ringrazio tanto mister Nicola. Nazionale? Io penso al Cagliari, poi è chiaro che la Nazionale è il sogno di tutti i ragazzi. Intanto però pensiamo al primo gol in Serie A, oggi è più importante»