Amichevole U21, Italia-Olanda: dura 46′ la partita di Desplanches, dentro Zacchi

Dura 46′ la partita del portiere rosanero Sebastiano Desplanches, il portiere rosanero è stato sostituito da Zacchi. La sostituzione non sarebbe avvenuta per un problema fisico ma bensì per pura scelta tecnica del Ct Nunziata. La gara del calciatore rosanero è più che sufficiente, chiamato in causa in pochissime occasioni si fa sempre trovare pronto e attento. Nell’occasione del gol degli olandesi, il classe 2002 non può far nulla e quasi sfiora il miracolo. Il risultato al momento è 1-1.

