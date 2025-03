Amichevole U21: Desplanches non può nulla su Fitz-Jim. L’Olanda in nove, batte l’Italia 1-2

Amichevole di prestigio quella per l’Italia U21 di mister Nunziata che scende in campo oggi alle 18.15 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia per affrontare l’Olanda in un’amichevole di prestigio. In campo dal 1′ c’è il portiere rosanero Sebastiano Desplanches. E’ una gara a ritmi bassi fin dai primi minuti di gioco, gli ospiti mantengono il pallino del gioco mentre gli azzurrini si difendono.

A sbloccare la gara, però, è proprio l’Olanda che al 19′ trova la via della rete. Inutile il tentativo di miracolo da parte di Desplanches con la sfera che, colpita da pochi metri, si insacca in rete. Nonostante la rete, non sono molte le occasioni in favore degli olandesi con Desplanches che viene chiamato in causa in pochissime occasioni, poi sostituito da Zacchi al 46′.

Nella ripresa l’Italia riesce ad agguantare il pari. Palestra viene steso in area con il direttore di gara che fischia il rigore: si presenta Sebastiano Esposito che realizza il pari. Successivamente l’Olanda resta in 10 e poi in 9 per via di due netti cartellini rossi. L’Olanda però riesce allo scadere a trovare la rete dell’ 1-2.

Amichevole U21, Italia-Olanda: dura 46′ la partita di Desplanches, dentro Zacchi