Corriere dello Sport: “Palermo, arriva il sostegno City”

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il vero nodo resta l’impatto psicologico che l’attuale incertezza potrà avere sui calciatori del Palermo, soprattutto in relazione alla posizione ancora non del tutto solida del tecnico Dionisi. La prima risposta arriverà subito, alla ripresa del campionato: domenica 30 marzo (ore 17.15), i rosanero saranno attesi in un ambiente infuocato come quello dell’Arechi, dove la Salernitana, spinta da uno stadio caldo e motivata dalla corsa salvezza, venderà cara la pelle.

La conferma dell’allenatore, come scrive Vannini, può essere compresa alla luce delle valutazioni interne della società: i profili tecnici alternativi contattati non offrivano garanzie sufficienti per una svolta concreta. Tuttavia, ora la responsabilità passa alla squadra. Il dubbio principale è se i giocatori riusciranno finalmente ad assimilare e mettere in campo l’atteggiamento richiesto, un aspetto che è mancato in modo evidente negli ultimi mesi.

Già a inizio stagione la società aveva intuito l’importanza dell’aspetto mentale, mettendo a disposizione dello spogliatoio un supporto psicologico. Eppure, i tanti punti gettati nei minuti finali raccontano di un problema non risolto.

In quest’ottica, si inserisce anche la visita di Alberto Galassi, unico rappresentante italiano del board rosanero, tornato ieri a Palermo dopo il sopralluogo effettuato due mesi fa con il CEO Ferran Soriano. Accompagnato dall’amministratore delegato Gardini e dal direttore sportivo Osti, Galassi ha riaffermato il sostegno della proprietà, ribadendo la fiducia nel progetto e nel tecnico, ma ha anche evidenziato l’urgenza di un cambio di passo per raggiungere i play-off nella miglior posizione possibile. Il messaggio è stato chiaro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ben accolto da squadra e staff, che hanno risposto con un applauso convinto, pur in assenza dei nazionali, tra cui Baniya, appena convocato dalla Turchia di Vincenzo Montella.