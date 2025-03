Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Salernitana, la linea verde per inseguire la salvezza: sei giovani in rampa di lancio”

Come evidenziato da Franco Esposito sul Corriere dello Sport, la Salernitana punta forte sui suoi talenti più giovani per inseguire l’obiettivo salvezza. Una scelta coraggiosa e necessaria, che passa soprattutto dai piedi e dalla testa di sei calciatori under 21: Ruggeri, Corazza, Amatucci, Zuccon, Raimondo e Gentile.

Fabio Andrea Ruggeri, ventenne in prestito dalla Lazio, ha già collezionato 13 presenze, di cui 10 da titolare. Nonostante qualche ingenuità, come l’errore a Bari in fase di disimpegno, il suo rendimento resta positivo. In vista della sfida contro il Palermo tornerà Bronn, ma Ruggeri si conferma un’alternativa affidabile. Tommaso Corazza, arrivato a gennaio dal Bologna, è stato lanciato titolare da Breda nelle ultime tre uscite, giocando a sinistra pur essendo destro. Mostra buona gamba e maggiore solidità difensiva rispetto a Njoh.

Al centro del progetto c’è Lorenzo Amatucci, prestito della Fiorentina, che ha il minutaggio più alto dell’intera rosa e si è affermato come il faro del centrocampo granata. Bene anche Federico Zuccon, in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto: dopo un inizio difficile a Castellammare e a Salerno, nelle ultime tre gare ha trovato spazio e fiducia, dimostrando intelligenza tattica e buon timing negli inserimenti.

Chi invece è ancora in cerca della svolta è Antonio Raimondo. L’attaccante, anch’egli del Bologna, ha faticato dopo la breve parentesi in Serie A con il Venezia. Appena 9 presenze e 86 minuti in laguna, poca incisività anche ora, ma le sue qualità restano un’arma da recuperare. Infine Davide Gentile, centrocampista classe 2003, anche lui dalla Fiorentina: per ora solo 6 minuti contro la Cremonese, ma resta una risorsa da coltivare.

Secondo Il Corriere dello Sport, questi giovani possono rappresentare la chiave per invertire la rotta, a patto che vengano stimolati e valorizzati nel modo giusto da Breda e dal gruppo.

Allenamenti e tifosi

Nel frattempo, ieri la Salernitana è tornata al lavoro al centro sportivo Mary Rosy con una seduta mattutina incentrata su attivazione tecnica e lavoro tattico. Caligara e Jaroszynski hanno proseguito con un programma differenziato. Nulla di grave per Lochoshvili, uscito acciaccato con la Georgia: solo una contusione.

Per la sfida contro il Palermo, la società ha chiarito che la promozione “Promo Abbonato” consente l’acquisto di due biglietti a prezzo scontato solo se acquistati contemporaneamente. Il codice dell’abbonamento, infatti, è valido per una sola operazione.