Disastro Milan: se non mi pagate me ne vado | Salta un colpo già ufficiale

Situazione complicata in casa Milan per il trasferimento. Il colpo era già ufficiale, ma si attende ancora il pagamento.

Rossoneri molto attivi sul mercato in questo fine luglio. Il Milan dopo un periodo di calma apparente è tornato fortissimo a partire dall’acquisto di Alvaro Morata, il quale è stato acquisto dall’Atletico Madrid pagando la clausola inserita nel suo contratto da 13 milioni di euro.

Adesso si entrerà nel vivo anche per quanto riguarda gli altri ruoli, dal centrocampo con le ipotesi concrete di Fofana, ma anche Samardzic e Rabiot, fino alla difesa con gli occhi. sempre puntati sul difensore centrale Pavlovic.

Prima però ci sarà ancora qualche intervento da fare in uscita. Non sono pochi i giocatori considerati ormai fuori dal progetto tecnico da Paulo Fonseca. E proprio su uno di questi trasferimenti è arrivato uno stop inaspettato. Quando tutto era ormai fatto e il giocatore aveva raggiunto il suo nuovo club, la trattativa potrebbe saltare improvvisamente.

Milan, la trattativa rischia di saltare all’improvviso

Sembrava tutto fatto per il trasferimento, eppure una brusca frenata potrebbe fare saltare la trattativa. Uno dei giocatori arrivati lo scorso anno per rinforzare la difesa infatti, potrebbe fare ritorno a Milanello dopo avere già raggiunto i suoi nuovi compagni.

Stiamo palrando di Pellegrino, giovane centrale difensivo approdato nel 2023 in Italia, con buone aspettative ma mai rispettate. Neppure dopo il suo approdo in prestito alla Salernitana. Il giovane, in estate, era stato ceduto poche settimane fa in prestito secco all’Indipendente, ma la trattativa si è complicata a causa di alcuni problemi economici della società argentina.

Pellegrino-Milan, tutto da rifare

Una situazione di stallo che il Milan vorrebbe sbloccare, per riavere in caso il giocatore a Milano e ripartire con un’altra trattativa. L’indipendiente infatti sarebbe attraversando una crisi economica, e il pagamento del prestito – secco, formula scelta dai due club – non è ancora arrivato a Milano.

I rossoneri hanno dettato la dead line del 30 luglio, per permettere agli argentini di effettuare il pagamento, qualora non dovesse avvenire entro i tempi prestabiliti, il giocatore farebbe ritorno in Italia. Ormai fuori dal progetto però, il club provvederebbe in quel caso nuovamente alla ricerca di un altro club interessato al giovane centrale di difesa che si ispira a Sergio Ramos, ma che deve ancora dimostrare tutto il suo valore.